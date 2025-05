Secretaria da Receita de João Pessoa oferece treinamento para novo sistema tributário que entra em vigor em junho

A Secretaria da Receita Municipal (Serem) realizou, nesta segunda-feira (12), mais uma apresentação e treinamento do novo sistema tributário da Prefeitura de João Pessoa para contadores da Capital.

O novo sistema deve começar a funcionar a partir do dia 2 de junho e estes encontros estão sendo realizados para preparar os profissionais contabilistas a operar na nova plataforma para emissão de notas fiscais, que já estará atualizada com as obrigações decorrentes da reforma tributária.

O novo sistema é financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do programa João Pessoa Sustentável, e vai substituir o atual, em funcionamento desde o final da década de 90.

Ele será um sistema mais célere e vai implantar mais serviços, além de possibilitar novas formas de negociação para pagamento dos tributos. Para a migração de sistema, o atual modelo de emissão das notas fiscais será interrompido às 18h do dia 30 de maio e, às 6h do dia 2 de junho, o novo sistema estará funcionando.

“A ideia da Prefeitura é oferecer um sistema que seja melhor para o contador trabalhar, para as empresas e para construir um ambiente de negócio melhor para a cidade. Esse sistema gerencia todos os tributos e aqui nós estamos apresentando a primeira etapa referente às notas fiscais. Ele vai gerar uma série de facilidades, como consulta de débitos e parcelamento, por exemplo, tudo podendo ser resolvido de forma virtual”, explicou o secretário executivo da Receita e membro do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de padrão nacional (CGNFS-e), Adenilson Ferreira. O secretário de Finanças da Prefeitura de João Pessoa, Brunno Sitônio, também prestigiou o treinamento.

A apresentação do sistema aconteceu no auditório do Liv Mall, em parceria entre a Prefeitura de João Pessoa, o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PB), o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-PB) e o Sindicato dos Contabilistas (Sincontábil-PB).

O vídeo está disponível no Youtube no canal do CRC-PB para que demais profissionais da área contábil também possam conhecer o novo sistema e se preparar para utilizá-lo.

“Esse evento foi uma provocação da Prefeitura de João Pessoa junto às entidades de classe, visto a necessidade de repasse das novas demandas do nosso sistema tributário para facilitar esta virada do sistema”, afirmou o presidente do CRC-PB, Albeci Daniel.

O presidente do Sescon-PB, Moisés Barreto Neto, agradeceu a parceria com a Prefeitura da Capital, por meio da Serem, e destacou melhorias a partir do novo sistema.

“Essa capacitação é importante para que a gente possa oferecer aos nossos clientes um serviço de mais qualidade e uma das preocupações do Sescon no dia a dia é que isso chegue à ponta de forma efetiva. A Serem sempre esteve de portas abertas para nos atender e este novo sistema vai melhorar nosso trabalho e gerar mais qualidade de vida para os contadores e colaboradores”, disse.

O presidente do Sincontábil, Laércio Braga, também agradeceu a parceria da Prefeitura e a importância do treinamento para os profissionais utilizarem o novo sistema. “É de interesse de todos nós nos adequarmos ao novo sistema e a todas as mudanças da Reforma Tributária para estamos preparados para não incorrer em erros e evitar as consequências deles”, afirmou.