Feira Agropecuária do Brejo Paraibano deve movimentar R$20 milhões

A partir desta quinta-feira (27) até o domingo (30), a cidade de Bananeiras sedia a Feira Agropecuária do Brejo Paraibano (Feabe), um evento que deve movimentar a economia da região, com a previsão de alcançar R$20 milhões em volume de negócios.

A programação do evento inclui palestras, reuniões, exposições de animais, visitas técnicas, Encontro de Mulheres e atrações culturais.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae em Guarabira, Jacy Viana, a Feabe tem um impacto significativo para a região do brejo paraibano.

“É uma feira de suma importância, primeiro pela conexão que ela faz com diversas regiões do Nordeste, e pelo volume de negócios gerados durante esses quatro dias de evento. Além disso, ela fomenta a economia local, envolvendo meios de hospedagem, alimentação fora do lar e a própria contratação de terceiros”, explicou.

Em sua segunda edição, a Feira apresenta uma estrutura mais robusta, atraindo a participação de visitantes de outros estados. No evento, o Sebrae/PB e o Sistema Faepa/Senar estarão com o estande Juntos pelo Agro, onde oferecerão apoio aos produtores e visitantes, por meio de capacitações e palestras.

A gerente Jacy Viana ainda destacou o potencial de desenvolvimento territorial impulsionado pelo agronegócio.

“A feira vem com o poder de desenvolver a região, trazendo um grande fortalecimento para o setor agropecuário. Ela surgiu no ano passado e, este ano, conta com uma estrutura muito mais robusta, que certamente fará a diferença e ficará na história da nossa região, afirmou.