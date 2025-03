Presidente da CNI alerta para o risco imediato de recessão

O empresário Ricardo Alban, presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria) tratou esta semana da conjuntura econômica atual do Brasil, apontando o contraponto entre um ano de 2024 “muito auspicioso” para o setor industrial e um 2025 “que nos preocupa, por estarmos claramente numa curva descendente de crescimento do PIB (produto interno bruto) e do consumo das famílias”.

Ele grifou que “sabemos que politicas contracionistas monetárias não revertem no curto e no médio prazo. Na tendência que temos de aumentar o custo financeiro, essa perspectiva se torna cada vez mais preocupante”.

“E o que isso pode representar? Nós podemos chegar ao cúmulo de termos no 3º trimestre (julho a setembro) a possibilidade de uma recessão técnica”.

*Mais detalhes do pronunciamento do presidente da CNI, veja na edição desta quarta-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/um-rio-que-passou-na-minha-vida/