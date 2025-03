Comitivas da ALPB e do CREA conhecem o novo Porto de Cabedelo

O Porto de Cabedelo recebeu, nesta quarta-feira (19), a visita técnica-institucional do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, do presidente do CREA-PB, Renan Azevedo, dos deputados estaduais Felipe Leitão e Chico Mendes, além do ex-deputado Jeová Campos. A comitiva conheceu de perto as obras e novidades que têm posicionado o Porto como um dos mais modernos e sustentáveis do país.

Durante a visita, foram apresentados os avanços operacionais, as melhorias na infraestrutura e especialmente as iniciativas voltadas à sustentabilidade e responsabilidade social, com o Programa Porto Cidade, um dos mais relevantes entre os portos públicos do Brasil e do mundo.

O presidente da Companhia Docas da Paraíba, Ricardo Barbosa, destacou que o Porto de Cabedelo tem vivido uma transformação significativa e estratégica, que amplia sua competitividade e capacidade logística.

“Um privilégio receber essa visita para mostrar as instalações, obras e movimentações do novo Porto de Cabedelo. Esse é um momento único e especial para a Companhia Docas, mas é apenas o começo de um futuro extremamente promissor, com novas operações, ainda mais sustentabilidade e nossa contribuição na geração de emprego e renda e na economia da Paraíba. Tudo isso graças também ao apoio constante do governador João Azevêdo e do Governo da Paraíba”, ressalta Barbosa.

A visita reforça o compromisso do Porto de Cabedelo com o desenvolvimento da Paraíba, demonstrando que os investimentos realizados já estão gerando impactos positivos para o setor portuário e para toda a economia paraibana, como celebrou Adriano Galdino:

“Estou muito feliz enquanto presidente do poder legislativo, mas, acima de tudo, enquanto paraibano. Ver o que está sendo feito, planejado e conquistado aqui no Porto de Cabedelo. Meu agradecimento ao presidente Ricardo Barbosa e a todo o time da Companhia Docas, que tem transformado o Porto”.

Em visita técnica, a comitiva teve a oportunidade de conhecer todas as obras em andamento e aquelas já concluídas, como também a nova sede administrativa, o futuro prédio do Porto Cidade, dos órgãos anuentes e instalações que foram construídas para incrementar a eficiência operacional e o cuidado com os trabalhadores portuários e equipe interna. No total, são cerca de R$ 300 milhões em investimentos diversos.