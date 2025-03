Cassiano Pereira ressalta potencial da indústria na região Nordeste

No seu discurso de posse na presidência da Associação Nordeste Forte, vinculada à CNI, o também presidente da Fiepb (Federação das Indústrias do Estado da Paraíba), Cassiano Pereira externou a sua “gratidão” aos industriais e presidentes de sindicatos que o conduziram em meados do ano passado à presidência da Fiepb.

Ao presidente da CNI, Ricardo Alban, prometeu “lealdade, cumplicidade e trabalho”.

“Os nove Estados no Nordeste têm, juntos, quase 117 mil empresas industriais. São quase 1 milhão e 700 mil empregos” gerados na região pelo setor industrial, segundo o novo dirigente da ´Nordeste Forte´

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/um-rio-que-passou-na-minha-vida/