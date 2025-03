Sebrae lança em Patos Ecossistema de Inovação e propõe desafio

Reunir atores de diferentes segmentos da sociedade e discutir estratégias para gerar e impulsionar o desenvolvimento econômico de forma sustentável e com inovação. Esse é o objetivo do projeto Ecossistema Local de Inovação, lançado pelo Sebrae/PB, nesta terça-feira (18), na cidade de Patos, no Sertão do Estado.

O encontro ficou marcado pela apresentação de um painel temático tratando os desafios da inovação para o desenvolvimento econômico, com a participação do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Patos, Vinicius França, do empreendedor e analista de sistemas, Roberto Clébio, e da pró-reitora da Proead/UEPB em Patos, Carolina Coeli, e da analista técnica do Sebrae, Rafaella Catão.

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, acompanhou o lançamento do projeto e destacou a importância da implantação do Ecossistema Local de Inovação para o contexto do desenvolvimento socioeconômico e da inovação. “Esse projeto será um grande exercício para pensar o futuro da cidade de Patos. Estamos falando sobre o que essa rede de atores que estará integrada ao ecossistema pode fazer para gerar soluções e inovação. O desafio é pensar o futuro, reunir as melhores ideias e levar essa inteligência para transformar a realidade. É preciso olhar para os próximos anos e projetar o que precisa ser feito de melhor e de forma sustentável para beneficiar as próximas gerações”, enfatizou.

Com o lançamento do Ecossistema Local de Inovação de Patos, o estado paraibano passa a contar com seis ecossistemas em diferentes regiões de seu território. Em João Pessoa, esse trabalho acontece através do Hub Farol Digital, enquanto que em Campina Grande, as ações são executadas pelo E.InovCG. Em Guarabira, pela atuação do grupo Brejo Tech; Dino Valley, no município de Sousa, e Caatinga Valley, em Cajazeiras. O sétimo ecossistema será implantado ainda neste semestre na cidade de Monteiro, na região do cariri.

A programação realizada na cidade de Patos contou ainda com a participação do consultor do Sebrae, Marcos Suassuna, apresentando detalhes sobre o que caracteriza a atuação de um Ecossistema Local de Inovação. O professor de engenharia de software na UFRPE, César França, também esteve presente e encerrou o evento discutindo o tema inteligência artificial.

Para o gerente da Unidade de Políticas Públicas e de Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Luciano Holanda, a implantação de novos ecossistemas de inovação abrangendo outras áreas do território estadual colabora para ampliar o debate com foco na inovação. “A visão do Sebrae é criar essa pauta voltada à inovação e à sustentabilidade e, com isso, gerar um novo horizonte de desenvolvimento a partir de cada localidade do nosso estado. A ideia é criar esse ambiente favorável à discussão do desenvolvimento e estimular cada vez mais o surgimento de startups, possibilitando jornadas para modelagem, bem como a oportunidade de capacitação e atração de investidores para cada localidade”, disse.

O processo de composição de um Ecossistema Local de Inovação é baseado em uma metodologia desenvolvida pelo Sebrae, em quatro hélices: incluindo representantes de instituições privadas (.com), gestão pública (.gov), integrantes de organizações sociais ou associações (.org) e entidades educacionais (.edu). A partir da formação deste grupo, o ecossistema é formado e o trabalho inicial consiste na construção de um mapeamento e diagnóstico sobre os desafios e potencialidades para desenvolver de forma sustentável a localidade.