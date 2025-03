Diretores da PBGÁS participam de evento do MME

Os diretores da PBGÁS Jailson Galvão (presidente) e Fábio Mariz Maia (Técnico Comercial) participaram nesta terça-feira (18), em Brasília, da apresentação dos estudos referentes às experiências internacionais em desconcentração do mercado de gás natural, ou gás release, pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

O evento Experiências Internacionais em Gás Release e Plano de Infraestruturas de Gás Natural e Biometano foi aberto pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que falou sobre o cenário nacional do mercado do gás natural e as políticas para a ampliação da infraestrutura do gás canalizado no país.

Durante a tarde também foi apresentada a metodologia do Plano Nacional Integrado das Infraestruturas de Gás Natural e Biometano (PNIIGB). Ao final do evento foi apresentado o observatório do gás natural pela FGV/MBC.

O diretor presidente da PBGÁS, Jailson Galvão, destacou a importância do evento quando a indústria do gás natural e biometano passa por desafios para ser efetivamente uma aliada da transição energética e no enfrentamento das mudanças climáticas. “Para tanto precisamos discutir as alternativas para termos a competitividade do energético e as infraestruturas necessárias para fazer frente às demandas e às ofertas desses combustíveis”.