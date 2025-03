Secretário do Tesouro Nacional: novas reformas na Previdência são inevitáveis

Em entrevista à revista (site) Exame, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que é “irrefutável” que o Brasil precisará de diversas reformas na Previdência Social.

“Qualquer profissional sério que lide com finanças públicas no Brasil vai dizer que, em algum momento, teremos que passar por várias ao longo do tempo”, acentuou, para em seguida citar que o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são fatores que tornam necessária a revisão contínua das regras previdenciárias.

“A dinâmica previdenciária no Brasil é um problema de décadas, ela vem ampliando a sua participação no orçamento. Isso é assim no mundo todo: a pressão previdenciária, em função da questão demográfica, é uma pressão constante”, enfatizou Ceron.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

