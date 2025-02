Geração de empregos: Campina Grande inicia 2025 com saldo positivo

Assim como terminou o ano de 2024, o município de Campina Grande inicia 2025 com saldo positivo na geração de empregos, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 26, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A atualização, referente ao último mês de janeiro, aponta que a cidade Rainha da Borborema registrou 4.509 admissões, ante 3.942 demissões, gerando um saldo de 567 novos postos de trabalho no período.

Ainda conforme a plataforma, atualmente Campina Grande dispõe de um estoque de 108.726 postos de trabalho formal.

“Prova de que seguimos no caminho certo. Encerramos 2024 com 11 meses de saldo positivo, alguns com alta considerável, e já adentramos em um novo ano com uma alta considerável nesses números”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campina Grande, Tâmela Fama.

“É hora de seguir trabalhando e fazendo com que a geração de emprego siga crescendo na cidade. Os gestos do Poder Público, como por exemplo a reforma do Código Tributário Municipal, demonstram essa vontade de contribuir com todos os setores. Vamos em frente”, destacou Tâmela.

Potencial Empreendedor

Outro destaque de Campina Grande em janeiro de 2025 foi a abertura de novos negócios. Segundo a plataforma Empresas do Gov.br, um total de 962 CNPJs foram abertos na cidade somente este ano.