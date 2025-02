Diferença de mais de R$ 42,00 no preço do protetor solar nas farmácias de João Pessoa

Verão, sol forte e lazer nas praias pede que as pessoas cuidem mais da pele, principalmente se protegendo contra os raios mais prejudiciais e, em consequência, há o aumento do consumo do protetor solar.

Pensando nisso, o Procon-JP traz pesquisa de preços realizada em farmácias mostrando ao consumidor onde encontrar o produto mais barato, com a maior diferença chegando a R$ 42,21 no Nívea FPS 70 200ml, que oscila entre R$ 52,79 (Boa Vista – Centro) e R$ 95,00 (Mais Farma – Tambaú), também a maior variação: 79,96%.

A pesquisa, que levantou preços de 135 itens em 14 estabelecimentos de João Pessoa, encontrou, ainda, outras variações bem significativas no preço do protetor solar: no Darrow FPS 60 40g, 72,91%, que oscila entre R$ 39,90 (RedePharma – Centro) e R$ 68,99 (Francy – Beira-Rio), diferença de R$ 29,09; e no Nivea FPS 30 200ml, 70,41%, com preços entre R$ 35,19 (Droga Vista – Centro) e R$ 59,99 (RedMed – Bancários).

Mais diferenças – Outras duas grandes diferenças registradas pelo Procon-JP ficaram com o Sundown 50 FPS 200ml, R$ 33,41, oscilando entre R$ 46,49 (Pague Menos – Centro) e R$ 79,90 (farmácia do supermercado Bemais – Bancários), variação de 71,86%; e no Neutrogena FPS 90 200ml, R$ 27,99, com preços entre R$ 99,19 (Droga Vista – Centro) e R$ 127,18 (Francy – Beira-Rio), variação de 28,22%.

As farmácias – O Procon-JP esteve coletando dados nos seguintes locais: Francy e Arnaldo (Beira-Rio); Mais Farma (Tambaú); RedMed, Supermercados Bemais e Extra (Bancários); Rewel Farma (Mangabeira); Drogasil (Epitácio Pessoa) Pague Menos, RedePharma e Droga Vista (Centro); Santana (Expedicionários); Faustino (Torre); e Dantas Farma (Tambauzinho).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br