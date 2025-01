No quadro “Mercado Imobiliário”, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, destacou a reunião do Copom, que define a taxa Selic e afeta diretamente o crédito imobiliário.

Ele alertou sobre os desafios do mercado em 2025, com possíveis altas nos juros, e destacou a importância de avaliar oportunidades estratégicas, mesmo em cenários adversos.

Ouça o podcast aqui.