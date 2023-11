Energias renováveis: Sebrae vai capacitar empreendedores na Paraíba

Setor em plena ascensão no Brasil, especialmente na região Nordeste, a produção de energias renováveis traz impactos positivos não só para o meio ambiente e a matriz energética do país, como também pode contribuir para a geração indireta de emprego e renda por meio de seus empreendimentos.

É esse o caso das regiões do Curimataú e do Seridó da Paraíba, que serão beneficiadas, nos próximos dois anos, pela construção de um complexo eólico no estado.

Além dos empregos diretos, as obras do complexo também vão beneficiar os pequenos negócios das duas regiões, que serão capacitados pelo Sebrae/PB para que possam atuar como fornecedores do empreendimento.

De acordo com a CTG Brasil, empresa de origem chinesa responsável pelo Complexo Eólico Serra da Palmeira, o empreendimento vai abranger áreas territoriais dos municípios de Picuí, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Baraúna e São Vicente do Seridó, explorando todo o potencial da região para a geração de energia limpa e renovável.

Além desses municípios, a construção do complexo eólico também deve beneficiar indiretamente outras cidades dessas regiões, gerando ao todo cerca de 1,2 mil empregos diretos.

Conforme explica o analista técnico do Sebrae/PB, Antônio Felinto, além desses empregos, a construção do Complexo Eólico Serra da Palmeira também vai aumentar consideravelmente a demanda por hospedagem, alimentação, combustível e outras necessidades das empresas que vão atuar na obra, o que vai beneficiar diretamente os pequenos negócios do comércio e dos serviços na região.

Dessa forma, para que essas micro e pequenas empresas possam aproveitar as oportunidades que surgirão, o Sebrae vai promover um ciclo de capacitações, abordando temas importantes relacionados ao empreendedorismo e gestão de negócios.

As capacitações, em parceria com a CTG Brasil, segundo o analista, serão realizadas no período entre janeiro e março, contemplando inicialmente 40 pequenos negócios do Curimataú e Seridó paraibano.

Os detalhes dessa programação, que vai incluir temas como atendimento ao cliente, marketing, finanças e gestão de vendas, começaram a ser discutidos esta semana, durante reunião realizada no campus do IFPB em Picuí, que também contou com a participação de outras instituições, que igualmente realizarão parcerias em prol da geração de novas oportunidades para a região.

“Essa parceria do Sebrae/PB com a CTG Brasil segue a lógica do encadeamento produtivo, ou seja, de uma oportunidade de negócio que, direta e indiretamente, gera outras oportunidades para outras empresas. Então, o nosso objetivo é contribuir com os pequenos negócios da região, melhorando os seus processos de gestão, para que eles consigam aproveitar essas oportunidades, que trarão demandas bem superiores as que existem atualmente no comércio e no setor de serviços. Com isso, esperamos que essas empresas possam crescer de forma saudável e sustentável, se tornando ainda mais competitivas no mercado”, concluiu o analista do Sebrae/PB.