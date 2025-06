Sine-PB oferece mais de 650 vagas de emprego em 14 municípios da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) vai ofertar, a partir desta segunda-feira (16), 683 vagas de emprego em 14 municípios do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Sapé, Patos, Pombal, Bayeux, Guarabira, Princesa Isabel, São Bento, Conde, Cajazeiras, Mamanguape e Cabedelo. O maior número de vagas se concentra na Capital paraibana (394), sendo a maioria para o cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo (200).

Entre as oportunidades para João Pessoa, há ainda opções para auxiliar de linha de produção (20), operador de máquinas fixas – em geral e auxiliar de logística (10 vagas cada cargo), pedreiro (9), motorista de ônibus urbano e cumim (5 vagas cada função), auxiliar técnico de engenharia (1) e analista de suporte técnico (1).

Em Campina Grande, serão ofertadas 64 vagas para diversas funções, entre as quais estão: lavador de veículos (10), carregador e descarregador de caminhões (6), auxiliar de linha de produção e vendedor pracista (5 vagas cada cargo), auxiliar de mecânico em autos (4), arquiteto de interiores (1), etc.

O posto do Sine estadual em Santa Rita vai oferecer 41 vagas para quem se interessa em trabalhar como auxiliar de linha de produção (30), vendedor interno (3), ajudante de carga e descarga de mercadoria (2); enquanto em Cajazeiras será ofertada uma vaga para orientador educacional.

No município do Conde, o Sine-PB contará com 55 vagas para pedreiro (10), camareiro de hotel (5), ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de linha de produção, conferente de logística, servente de pedreiro e pedreiro (4 vagas cada função), governanta de hotelaria e caseiro (uma vaga para cada), entre outras.

O Sine-PB em Sapé disponibilizará 34 vagas de emprego para auxiliar de linha de produção (16), Ferreiro armador na construção civil (5), vendedor pracista e operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (4 vagas cada cargo), entre outras funções; enquanto em Bayeux serão ofertadas 6 vagas de emprego para a população, das quais duas para pintor de obras e uma para encanador.

No Sine-PB em Patos serão oferecidas 30 vagas, dentre as quais contemplam as funções de conferente de carga e descarga, vendedor pracista, auxiliar de cozinha e garçom (3 vagas cada função), pedreiro, operador de caixa, churrasqueiro e auxiliar de limpeza (2 vagas cada cargo).

Já em Guarabira, o Sine Estadual ofertará 6 vagas para costureira em geral; enquanto 22 vagas de emprego estarão disponíveis no município de Princesa Isabel para atendente de lojas, auxiliar de cozinha, embalador – a mão e repositor – em supermercados (duas vagas cada função), chapeiro e trabalhador rural (1 vaga cada cargo), etc.

O posto do Sine-PB em São Bento disponibilizará seis vagas de emprego, sendo uma para monitor de prevenção de perdas e outra para gerente de empresas comerciais. Já no município de Mamanguape serão três vagas para auxiliar administrativo (2) e técnico em segurança do trabalho (1).

Em Pombal, as 13 vagas de emprego contemplam as funções de vendedor interno (4), operador de caixa (4) e mecânico de manutenção de automóveis (1) e outras. Por fim, o Sine-PB oferecerá 11 vagas em Cabedelo para adesivador, operador de caixa, serralheiro de produção, entre outras.

O Sine-PB orienta os trabalhadores interessados a comparecerem às unidades de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, são 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (83) 3218-6600.