Pocinhos abre seleção na área de saúde e salários de até R$ 5 mil

A Prefeitura de Pocinhos está com inscrições abertas para um processo seletivo com 76 vagas na área da saúde. Há oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 5 mil.

As inscrições vão até 15 de junho, pelo site da Ápice Consultoria. As taxas variam de R$ 80 a R$ 100. As entrevistas ocorrem em 20 de junho, e alguns cargos terão provas práticas e de títulos.

*com informações da TV Cabo Branco