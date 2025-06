O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana com a oferta de 238 vagas de trabalho. As oportunidades contemplam desde cargos que exigem apenas o Ensino Fundamental incompleto até funções que pedem Ensino Superior completo, com ou sem experiência profissional.

A função de atendente de telemarketing continua sendo destaque, com 100 vagas disponíveis, todas sem exigência de experiência anterior, sendo requisito apenas Ensino Médio completo e conhecimentos básicos de informática. A oportunidade é ideal para quem busca o primeiro emprego.

No setor de construção civil, o cargo de servente de obras lidera em quantidade, com 60 vagas. Para concorrer, é necessário ter pelo menos o Ensino Fundamental incompleto e experiência comprovada na função. Também há oportunidades para pedreiro, com 30 vagas, e montador de estrutura de concreto armado, com 36 vagas.

A área de atendimento segue em alta, com 20 vagas para atendente de lanchonete, sendo algumas destinadas a pessoas sem experiência, além de 15 vagas para atendente de padaria e outras 15 para empacotador, com exigência de Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde e noite.

O comércio também oferece oportunidades: são 20 vagas para operador de caixa, 15 para repositor em supermercados e cinco para vendedor de serviços, todas exigindo Ensino Médio completo e experiência de no mínimo seis meses em carteira.

Outras funções com número expressivo de vagas são: auxiliar de linha de produção (30 vagas), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (10 vagas), motorista de ônibus (20 vagas) e operador de máquinas fixas (20 vagas). Há ainda chances para auxiliar de cozinha, balconista de açougue, técnico em edificações, auxiliar de logística, porteiro, zelador, entre outras profissões.

Serviço

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, bairro do Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para o cadastro, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/) .

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.