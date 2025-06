Campina Grande começa a semana com mais de 800 vagas de emprego

O Sine Municipal registra para esta semana 846 oportunidades através do sistema de cadastro da Prefeitura de Campina Grande. Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas https://forms.gle/roNddVnWjdPe2iZm6. É fundamental preencher corretamente todos os campos do formulário.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing, os interessados podem fazer o cadastro presencialmente ou de forma online. O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJYAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/viewform .

Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso necessitem de auxílio, no preenchimento do formulário, os candidatos devem procurar o Sine Municipal presencialmente.

Para o atendimento é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência; currículo atualizado e a carteira de trabalho.

Já que deseja se candidatar às vagas para Operador de Telemarketing na empresa Necxt Orbital. A seleção ocorrerá nos dias 18.06 e 20.06, no auditório do Sine Municipal, nos horários de 08h às 14h, com distribuição de 120 fichas por ordem de chegada a partir das 07h da manhã.

Para participar desta seleção, é necessário atender requisitos mencionados e comparecer ao Sine Municipal com:

✔️ Documento oficial com foto

✔️ Comprovante de residência

✔️ Currículo impresso

Além das oportunidades comuns ao público em geral, algumas vagas estão disponíveis exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599 ou pelo instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Vagas disponíveis em Campina Grande:

Ajudante de eletricista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Almoxarife – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Assistente administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Assistente administrativo – Jovem aprendiz – Ensino médio completo / 2 VAGAS

Assistente de mídias sociais – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Assistente de vendas – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Atendente de farmácia (Balconista) – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 4 VAGA

Atendente de padaria – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Auxiliar administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Auxiliar contabilidade – Ensino superior completo ou em andamento de contabilidade + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Auxiliar de cozinha – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Auxiliar de escritório – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Auxiliar de escritório – PCD – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 3 VAGAS

Auxiliar de limpeza – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 13 VAGAS

Auxiliar de limpeza – PCD – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 11 VAGAS

Auxiliar de linha de produção – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 10 VAGAS

Auxiliar em saúde bucal – Ensino Médio completo – Curso técnico em saúde bucal + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Confeiteiro – Ensino médio + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Consultor de vendas – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 5 VAGAS

Cortador de roupas – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Costureiro de máquinas industriais – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Costureiro em geral – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Cozinheiro de restaurante – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Fiscal de prevenção de perdas – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 10 VAGAS

Lavador de veículos – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Mecânico de automóvel – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 4 VAGAS

Mecânico de manutenção de máquina industrial – Ensino médio completo – Curso técnico em manutenção de maquinas + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Mecânico de motocicletas – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Mecânico socorrista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Merendeiro – PCD – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 10 VAGAS

Montador e instalador de acessórios – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Motorista de caminhão – CNH E – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Nutricionista – Ensino superior completo em Nutrição + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de caixa – PCD – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de caixa – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de retroescavadeira – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Operador de processo de produção – Ensino fundamental + Com ou sem experiência / 200 VAGAS

Orientador de trafego para estacionamento – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Padeiro – Ensino Médio incompleto + 6 meses de experiência / 4 VAGAS

Pedreiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 6 VAGAS

Recepcionista atendente – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Serralheiro – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 2 VAGAS

Soldador – Ensino fundamental + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Sushiman – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Técnico mecânico de motores a combustão – Curso técnico em mecânica – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 1 VAGA

Vendedor de consórcio – Ensino Médio completo + 6 meses de experiência / 6 VAGAS

Vendedor interno – Ensino médio completo + 6 meses de experiência / 12 VAGAS

Atendente (Ter acima de 18 anos + Ensino superior completo ou em andamento + Conhecimento em informática (Pacote Office) + Habilidades com cálculos matemáticos) 85 VAGAS

Monitor (Ensino superior completo ou em andamento + Experiência prévia com monitoria de qualidade + auditoria de processos ou atendimento ao cliente + Conhecimento de indicadores de desempenho + Domínio do pacote Office (nível básico a intermediário) – 5 VAGAS

Instrutor (Ensino superior completo ou em andamento + Experiência com treinamento de atendimento ao cliente (SAC, Call Center) + Conhecimento em produtos bancários + Domínio do pacote Office e ferramentas para criação de conteúdo + Conhecimento em noções de regulamentações bancárias (BACEN, LGPD) – 5 VAGAS

Operador de Telemarketing (Ensino Superior Completo ou em Andamento) – 400 Vagas

Técnico de Imobilização (Formação na área + laudo médico) Elegível Pcd – 1 Vaga

Analista de Custos – (Formação na área + laudo médico) – 1 Vaga

Enfermeiro(A) Auditor(A) (Formação na área + laudo médico) – 1 Vaga.