O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou a nomeação de 263 candidatos aprovados em concursos públicos federais. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6). Os novos servidores vão integrar os quadros de pessoal do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Segundo as portarias do MGI 4.410 e 4.412, a convocação está condicionada à existência de vagas no momento da nomeação e à comprovação de adequação orçamentária e financeira pelos responsáveis pela despesa. A verificação dessas condições é de responsabilidade do Inmetro e do MCTI, respectivamente, que deverão editar as normas necessárias.

As 263 vagas estão distribuídas entre as duas instituições da seguinte forma:

Inmetro: serão nomeados 100 candidatos. Os salários iniciais são de R$ 8.700,31, mais auxílio-alimentação de R$ 658.

– 40 vagas para o cargo de analista executivo em metrologia e qualidade, ambos de nível superior

– 60 vagas para o cargo de pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade, ambos de nível superior

MCTI: serão nomeados 163 candidatos. As vagas são para as carreiras de pesquisa em ciência e tecnologia (94 cargos de pesquisador) e desenvolvimento tecnológico (69 cargos de tecnologista), ambas do plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia. os nomeados serão distribuídos entre as seguintes unidades de pesquisa:

– Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA): total de 63 vagas

– 51 para pesquisador (nível superior)

– 12 para tecnologista (nível superior)

– Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais): total de 92 vagas

– 43 para pesquisador (nível superior)

– 49 para tecnologista (nível superior)

– LNA (Laboratório Nacional de Astrofísica: total de 8 vagas para tecnologista (nível superior)

*ANA PAULA BRANCO/Folhapress