Sine de Campina Grande oferece 200 vagas na Alpargatas

A Prefeitura de Campina Grande, através do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Assistência Social (Semas), anuncia a abertura de 200 vagas de emprego para o cargo de Operador de Produção na empresa Alpargatas.

As contratações são imediatas e representam uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar ou se reinserir no mercado de trabalho, especialmente no setor industrial, um dos pilares da economia campinense.

Para participar da seleção, os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine Municipal, munidos dos seguintes documentos:

* RG e CPF

* Carteira de Trabalho (física ou digital)

* Comprovante de residência

* Currículo atualizado

O Sine Municipal está localizado na Rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

O Sine Municipal atua como ponte entre empresas que necessitam de mão de obra qualificada e profissionais em busca de oportunidade, consolidando-se como um instrumento essencial para o fomento ao emprego em Campina Grande. A parceria com grandes empresas como a Alpargatas evidencia o papel estratégico do serviço na promoção da cidadania e da inclusão produtiva.

Para mais informações, os trabalhadores podem se dirigir ao local ou entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599 ou pelo Instagram oficial: @sinemunicipalcg.