Saiba os concursos públicos federais que serão realizados este ano

O CNU (Concurso Nacional Unificado) tem sua segunda edição prevista para outubro e dezembro de 2025, com início das inscrições a partir de julho. No total, serão 3.652 vagas em 36 órgãos públicos, com salários iniciais de até R$ 16 mil.

Entre os órgãos autorizados estão o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o HFA (Hospital das Forças Armadas) e os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Nesta terça (3), o MGI publicou três portarias que detalham a autorização de 2.021 das vagas autorizadas para o INSS, a Enap (Fundação Escola Nacional de Administração Pública) e outros órgãos. A lista completa, que inclui o nome de cada cargo, pode ser baixada no seguinte link: https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2025/maio/inss-adere-ao-cpnu-2-e-numero-de-vagas-do-concurso-e-ampliado-para-3.652/relacao-orgao-cargos-e-vagas-maio-de-2025.pdf.

Ao todo, serão 508 vagas para nível médio e 3.144 para nível superior, sendo que 1.172 são para cadastro de reserva. A grande maioria das oportunidades está sediada em Brasília (DF), mas existem algumas para Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE) e Belém (PA).

VEJA A LISTA DE VAGAS APROVADAS PARA O CNU 2025

Órgão – Vagas para nível médio – Vagas para nível superior – Total

Ancine (Agência Nacional do Cinema) – 10 – 10 – 20

ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) – 16 – 50 – 66

Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) – 70 – 0 – 70

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) – 50 – 0 – 50

ANM (Agência Nacional de Mineração) – 80 – 0 – 80

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) – 20 – 0 – 20

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) – 30 – 0 – 30

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) – 50 – 0 – 50

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – 14 – 0 – 14

IN (Imprensa Nacional) – 0 – 14 – 14

Ministério das Cidades – 0 – 15 – 15

Comando da Aeronáutica – 0 – 90 – 90

Comando do Exército – 0 – 131 – 131

Comando da Marinha – 0 – 140 – 140

HFA (Hospital das Forças Armadas) – 30 – 100 – 130

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – 0 – 64 – 64

Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) – 0 – 60 – 60

Ministério da Pesca e Aquicultura – 0 – 33 – 33

Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) – 0 – 65 – 65

Ministério do Turismo – 0 – 8 – 8

MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) – 0 – 500 + 1.172 para cadastro reserva – 500 + 1.172 para cadastro reserva

ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) – 0 – 50 – 50

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) – 0 – 300 – 300

Enap (Fundação Escola Nacional de Administração Pública) – 0 – 21 – 21

FBN (Fundação Biblioteca Nacional) – 0 – 14 – 14

FCP (Fundação Cultural Palmares) – 0 – 10 – 10

Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco) – 0 – 20 – 20

Funarte (Fundação Nacional das Artes) – 0 – 28 – 28

Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) – 0 – 28 – 28

Ministério da Fazenda – 0 – 30 – 30

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – 0 – 10 – 10

Inca (Instituto Nacional de Câncer) – 54 – 30 – 84

INC (Instituto Nacional de Cardiologia) – 23 – 52 – 75

Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) – 33 – 61 – 94

IEC (Instituto Evandro Chagas) – 10 – 28 – 38

Cenp (Centro Nacional de Primatas) – 18 – 10 – 28

MUDANÇAS DA SEGUNDA EDIÇÃO

Neste ano, o CNU terá um edital unificado para todos os nove blocos temáticos. Na edição de 2024, foram oito editais diferentes -sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio. O candidato precisava escolher, no momento da inscrição, o bloco com as vagas de seu interesse.

Após problemas com o preenchimento do cartão-resposta, que levaram candidatos a contestarem a primeira edição na Justiça, o Ministério da Gestão decidiu implementar um sistema de código de barras para identificação dos candidatos.

CALENDÁRIO PREVISTO PARA O CNU DE 2025

– Edital e inscrições: julho

– Prova objetiva: 5 de outubro

– Prova discursiva (habilitados da 1ª fase): 7 de dezembro

– Divulgação de resultados: fevereiro de 2026

