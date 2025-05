João Azevêdo anuncia convocação de 400 aprovados no concurso da Polícia Civil

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador João Azevêdo anunciou a convocação da terceira turma de aprovados no maior concurso da história da Polícia Civil da Paraíba.

Segundo ele, os nomes dos 400 convocados para o curso de formação já estão publicados no Diário Oficial. Azevêdo destacou que, com essa nova etapa, o estado contará com 1.400 novos servidores apenas na Polícia Civil, além de outros 1.400 que ingressarão na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, totalizando 2.800 novos profissionais na área de segurança.

“Esse tempo de polícia sucateada ficou no passado. Hoje temos uma segurança pública equipada e reconhecida como a melhor do Norte e Nordeste”, afirmou. A formatura da nova turma está prevista para 2 de fevereiro.

Confira a declaração:

*Vídeo: ParaibaOnline