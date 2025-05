Publicado edital com vagas para professor substituto na UFPB

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Paraíba (Progep/UFPB) publicou um edital de processo seletivo para contratação de 14 professores substitutos. As vagas estão distribuídas por diversas unidades acadêmicas dos campi de João Pessoa, Bananeiras e Rio Tinto/Mamanguape.

De acordo com o edital (nº 32/2025), há oportunidades para os regimes de trabalho de 20 horas (T-20) e 40 horas semanais (T-40), ambos para classe A – Assistente. O vencimento básico para professor substituto T-20 é de R$ 3.090,40 e para T-40 é de R$ 4.326,60, valores que podem aumentar de acordo com a retribuição por titulação (para aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado).

As pessoas interessadas devem se inscrever no período de 02 a 11 de junho, de forma presencial (pelo próprio candidato ou por procuração) ou via postal (envio expresso). As inscrições presenciais ocorrem na secretaria do departamento responsável pela vaga ofertada, de acordo com os horários e endereços listados no edital.

Os candidatos que concorrem a vagas em regime de trabalho T-20 devem pagar uma taxa no valor de R$ 60, enquanto os concorrentes ao regime T-40 devem pagar uma taxa de R$ 85. A solicitação de isenção da taxa pode ser realizada nos dias 28 e 29 de maio, de forma presencial.

Ainda conforme o edital publicado pela Progep, os processos seletivos são independentes entre si e, portanto, têm um cronograma próprio em cada departamento que oferta vaga. Em todos os casos, no entanto, a seleção consistirá de uma Prova Didática, de caráter eliminatório, e de uma Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Os docentes substitutos serão contratados por um período de um ano, prazo que pode ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse das respectivas unidades acadêmicas.

Vagas por unidade acadêmica

CCHLA/João Pessoa

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV)

Área do conhecimento: Letras Clássicas

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

Departamento de Mediações Interculturais (DMI)

Área do conhecimento: Língua Espanhola Aplicada às Negociações Internacionais

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-40

CCM/João Pessoa

Departamento de Medicina Interna (DMI)

Área do conhecimento: Hematologia e Hemoterapia/Internato

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

Departamento de Doenças, Infecciosas, Parasitárias e Inflamatórias (DDIPI)

Área do conhecimento: Pneumologia

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

CE/João Pessoa

Departamento de Habilitação Pedagógica (DHP)

Área do conhecimento: Gestão Educacional

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

CCS/João Pessoa

Departamento de Ciências Biomédicas (DCB)

Área do conhecimento: Microbiologia

Vagas: 1 (PPP)

Regime: T-40

Área do conhecimento: Fisiologia

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

Departamento de Terapia Ocupacional (DTO)

Área do conhecimento: Saúde Funcional e Contexto Hospitalar

Vagas: 1 (PPP)

Regime: T-20

CI/João Pessoa

Departamento de Sistemas de Computadores (DSC)

Área do conhecimento: Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais

Vagas: 1 (PPP)

Regime: T-20

CCHSA/Bananeiras

Departamento de Agricultura (DA)

Área do conhecimento: Produção Vegetal

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

Departamento de Gestão da Tecnologia Agroindustrial (DGTA)

Área do conhecimento: Ciência de Alimentos / Tecnologia de Alimentos / Engenharia de Alimentos / Engenharia Agrícola / Nutrição

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

CCAE/Rio Tinto

Departamento de Design (DDESIGN)

Área do conhecimento: Teoria, História e Práticas do Design

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20

Departamento de Letras (DLETRAS)

Área do conhecimento: Letras Língua Inglesa

Vagas: 1 (PcD)

Regime: T-20

CCAE/Mamanguape

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA)

Área do conhecimento: Ciências Contábeis

Vagas: 1 (AC)

Regime: T-20