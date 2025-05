Governador convoca terceira turma de aprovados no concurso da Polícia Civil

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (26), durante o programa semanal ‘Conversa com o Governador’, transmitido em cadeia estadual da Rádio Tabajara, a convocação para o curso de formação da terceira turma de aprovados no concurso público da Polícia Civil.

A primeira convocação será divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27). A segunda convocação ocorrerá no dia 1º de julho e a terceira no dia 22 de julho. Já no dia 12 de agosto ocorrerão as matrículas. No dia 27 de agosto será realizada a homologação dos aprovados que farão o curso de formação.

A aula inaugural está prevista para o dia 2 de setembro e a formatura deverá acontecer no dia 2 de fevereiro de 2026.

“Nós já chamamos 1.000 aprovados e, agora, vamos convocar os 400 restantes que foram aprovados. Eu desejo que todos concluam o curso para começar a trabalhar na área de Segurança Pública da Paraíba, extremamente respeitada nacionalmente em virtude dos resultados que apresenta”, frisou o chefe do Executivo estadual.

O concurso público da Polícia Civil ofereceu no total 1.400 vagas, o maior da história da corporação, distribuídas entre os cargos de delegado, escrivão, agente de investigação, técnico em Perícia, papiloscopista, necrotomista, perito oficial criminal, perito médico-legal, perito odonto-legal e perito químico-legal.