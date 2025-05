Construtora abre 180 vagas de emprego na construção civil em João Pessoa

A Delta Construtora está com 180 vagas de emprego abertas em João Pessoa, com contratações previstas até o fim do ano.

As oportunidades são para pedreiro (40), montador (40), servente de pedreiro (30), carpinteiro (20), armador (20), eletricista (10), encanador (10) e betoneiro (4).

Também há vagas para profissionais com formação superior nas áreas de Engenharia, Recursos Humanos e Financeiro.

Interessados devem enviar o currículo por e-mail para: recrutamento@grupodeltapb.com.br.