Feirão da Empregabilidade oferta mais de 2,5 mil vagas em João Pessoa

Confira aí seus documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, currículo atualizado e comprovante de residência. Está com tudo em mãos? Espero que sim, porque são eles que você vai precisar para concorrer a uma das 2.500 vagas ofertadas no Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo.

A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), inicia nesta quarta-feira (21) e segue na quinta-feira (22), no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro Tambauzinho. Clique aqui e confira a lista.

O atendimento ao público será feito das 9h às 12h e das 13h às 16h. Mas, se você aceita um conselho: chegue cedinho para garantir a ficha de atendimento e não perder a vaga que está te esperando. Durante o Feirão, os candidatos vão passar por uma triagem para, posteriormente, serem direcionados para as entrevistas de emprego.

Pessoas trans

Em uma parceria com a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, serão disponibilizadas 100 fichas exclusivas para pessoas trans no evento. A iniciativa tem como objetivo inserir a população LGBTQIAPN+ no mercado formal de trabalho, facilitando o acesso à entrevista de emprego e a mais de 20 cursos profissionalizantes. Além das vagas de trabalho, este público terá acesso à capacitação do programa ‘Eu Posso Aprender’ e à pré-inscrição no programa de microcrédito social ‘Eu Posso’.

Capacitações

Os candidatos a uma vaga de emprego também têm a oportunidade de se capacitar para o mercado de trabalho sem gastar nada. É que os parceiros do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo são tantos que o número de cursos oferecidos agora é de 24.

“Neste Feirão, além das oportunidades de emprego, a Sedest irá oferecer cursos nas áreas mais exigidas pelo mercado de trabalho, para que as pessoas possam adquirir mais conhecimento, tornando-se, inclusive, um diferencial no currículo de cada uma delas. Vale salientar que os cursos não serão limitantes apenas para quem está buscando uma vaga de emprego, de tal sorte que tanto pessoas já empregadas, bem como empreendedores podem participar”, informou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital, Bruno Farias.

Mais serviços

O evento vai disponibilizar ainda a ‘Sala do Empreendedor’, um espaço especial para o atendimento aos empreendedores e serviços para quem possui negócios ou almeja empreender. Os consultores do feirão estarão tirando dúvidas referentes à formalização de empresas, alteração de dados de Microempreendedor Individual (MEI), impressão de recolhimento DAS, emissão de notas, entre outros serviços.

Artesanato

No Feirão da Empregabilidade também vai ter espaço criativo, com feirinha de artesanato e dois cursos voltados exclusivamente para artesãos com oficinas de lettering e oficina de embalagem para balinhas.