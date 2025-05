Empresa de telemarketing oferece 200 vagas de emprego em Patos

A cidade de Patos, no Sertão da Paraíba, está com 200 vagas abertas para atendente de telemarketing. As oportunidades são da empresa AeC e voltadas para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho, inclusive pessoas com mais de 50 anos.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, ter mais de 18 anos e conhecimentos básicos de informática. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da empresa.

*com informações do g1pb