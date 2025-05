João Azevêdo autoriza concurso na Cultura; salário chega a mais de R$ 4 mil

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (19), durante o programa semanal ‘Conversa com o Governador’, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a realização do concurso público para a Secretaria de Estado da Cultura, com a disponibilidade de 33 vagas.

A remuneração é de R$ 4.100,00, sendo R$ 3.500 de vencimento e R$ 600,00 de vale-alimentação.

O certame será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) e organizado pela Secretaria de Estado da Administração e pela Secretaria de Estado da Cultura, com inscrições no valor de R$ 120,00.

Este é o primeiro concurso para a carreira de analista em Gestão Cultural e o primeiro para a Secretaria de Estado da Cultura, considerando a criação dos cargos por meio da Lei nº 12.755, de 5 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo.

“Nós estamos promovendo uma grande expansão na cultura do nosso estado, qualificando cada vez mais o serviço na área, que tem vivenciado um avanço significativo nos últimos anos. A Paraíba tem sido reconhecida como um dos estados com maior competência e capacidade operacional para realizar convênios e atividades, principalmente, quando falamos de parcerias com o governo federal, com as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc”, pontuou o governador João Azevêdo.

O edital de abertura de inscrições do concurso para os cargos de analista em Gestão Cultural e de nível superior da Secretaria de Estado da Cultura será divulgado nesta terça-feira (20) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Serão ofertadas vagas para analista em Gestão Cultural – circo (1 vaga), analista em Gestão Cultural – Artes Visuais (1 vaga), analista em Gestão Cultural – Audiovisual (1 vaga), analista em Gestão Cultural – Música (1 vaga), analista em Gestão Cultural – Literatura (1 vaga), analista em Gestão Cultural – produtor cultural (1 vaga), Analista de Gestão Cultural (2 vagas), Analista de Gestão Cultural – Teatro (1 vaga) e Analista de Gestão Cultural – Dança (1 vaga); antropólogo (2 vagas), arqueólogo (3 vagas), museólogo (5 vagas), paleontólogo (3 vagas), restaurador (4 vagas), arquivista (3 vagas), analista bibliotecário (2 vagas) e historiador (1 vaga).