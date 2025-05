A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) divulgou, neste domingo (18) a listagem com as vagas de empregos captadas pelo Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) e que estarão disponíveis no Feirão da Empregabilidade e do Empreendedorismo, que acontece nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22), das 8h às 16h, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro Tambauzinho. Serão disponibilizados mais de 2.500 postos de trabalho.

O Feirão, que está em sua 4ª edição, é promovido pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com o Sebrae e a Fecomércio, contando com a participação de aproximadamente 200 empresas.

“Essa 4ª edição já nasceu grandiosa em termos de estrutura, organização, logística, serviços ofertados, cursos ministrados e de vagas de trabalho disponíveis. Serão mais de 2.500 oportunidades de trabalho, com vagas que chegam a quase R$ 6 mil, o que significa dizer que o Feirão cresceu na mesma proporção que a economia de João Pessoa, que vem expandindo, numa velocidade tão impressionante que alavanca todos os índices de desenvolvimento de nossa cidade”, observou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias.

O maior número de vagas é para a função de atendente de telemarketing, com 900 sendo oferecidas, além de auxiliar de linha de produção (140), e vários postos de trabalho na construção civil. As oportunidades podem ser preenchidas por pessoas com vários níveis de escolaridade, com vasta experiência ou por aqueles que buscam o primeiro emprego, além de Pessoas Com Deficiência (PCD), pessoas trans, estagiários e para mulheres que são mães.

“Portanto, a partir da próxima quarta-feira, realizaremos, sem sombra de dúvidas, o maior o Feirão de todos os tempos, que estabelecerá um novo marco na política de empregabilidade de João Pessoa e definirá um novo padrão de excelência no atendimento ao nosso cliente, que é o trabalhador e o empreendedor”, afirmou o secretário Bruno Farias.

A equipe do Sine-JP continua trabalhando para ampliar a adesão das empresas parceiras e aumentar o número de ofertas de emprego. São quase 200 empresas que oferecem vagas em diversas áreas.

Na quarta-feira os interessados devem ter em mãos os documentos de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Durante o evento também serão disponibilizados cursos e oficinas gratuitos.

“Receberemos os empreendedores, que, na Sala do Empreendedor e nos stands dos órgãos públicos, poderão resolver as mais diversas pendências administrativas de seus negócios”, revelou o Bruno Farias, complementando que para quem busca capacitação profissional, o Feirão ofertará 24 cursos de qualificação.

“É um recorde, demonstrando o compromisso da gestão municipal em preparar e especializar a nossa mão de obra”, concluiu.

Segundo Jessyka Barros, coordenadora adjunta do Sine-JP, além da qualificação no local, os participantes poderão fazer o MEI, receber orientação e vários órgãos poderão emitir certidões como a Cagepa, Receita Federal e a Junta Comercial.

“O diferencial desse ano é o CIEE, o IEL, o IJovem e o Programa de Aprendizagem do Ministério Público do Trabalho, ofertando vagas para jovem aprendiz em estágios. Então, quando a gente fala de empregabilidade, a gente perpassa tanto as vagas para carteira assinada, para o mercado formal, como também para aquela primeira experiência para o público jovem, a partir de 16 anos a 24, e também o estágio”, destacou.

Sobre a lista de vagas para emprego, Jessyka disse que “é muito importante que o trabalhador analise essa relação e veja os cargos que mais lhe interessam, que ele consiga ver a descrição e veja no que ele realmente se encaixa e vá para esse Feirão direcionado. É um volume muito grande de vagas e se o candidato não tiver um direcionamento assertivo, talvez ele não seja tão exitoso para ele”.

Ela ressaltou ainda sobre a importância de os candidatos levarem mais de um currículo para ampliar as possibilidades na busca por uma vaga no mercado de trabalho.

Sine-JP

Por conta da realização do Feirão da Empregabilidade, não haverá atendimento no Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa, na Avenida João Suassuna, nº 49, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro.