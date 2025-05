A Prefeitura da cidade de Algodão de Jandaíra, na Paraíba, divulgou uma retificação do Processo Seletivo destinado a preencher 21 vagas para profissionais com escolaridade em níveis médio, técnico e superior.

Conforme o documento, houve alteração no quadro de vagas para a Secretaria de Saúde, passando a constar da seguinte maneira:

Secretaria de Saúde: Agente Comunitário de Saúde (1 vaga); Agente de Combate às Endemias (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Enfermeiro – Ugrência (2 vagas); Enfermeiro PSF (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Odontólogo (1 vaga); Técnico de Enfermagem (1 vaga);

Secretaria de Assistência Social: Visitador Programa Criança Feliz (3 vagas);

Secretaria de Educação: Nutricionista (1 vaga); Professor B Ciências (1 vaga); Professor B Inglês (1 vaga); Professor B Língua Portuguesa (1 vaga); Professor B Matemática (1 vaga); Professor da Educação Infantil (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental: Anos Iniciais (2 vagas); Psicólogo Educacional (1 vaga).

Para participar da seleção, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão atuar em jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518,00 a R$ 9.108,00.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 9h do dia 14 de maio de 2025 até as 23h59 do dia 19 de maio de 2025, pelo site Ápice Consultoria. As taxas de inscrição variam de R$ 65,00 a R$ 75,00.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos e experiência profissional, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O processo seletivo terá validade pelo prazo de um ano, a contar da data da publicação da homologação no Boletim Oficial do Município, podendo ser prorrogada, a critério da Administração Pública Municipal.

*Com informações da Ascom