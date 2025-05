Veja a lista dos selecionados para trabalhar no Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande, por intermédio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), divulgou nesta sexta-feira (16) o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação, em caráter temporário, de 240 auxiliares de serviços gerais, 40 fiscais de apoio, 70 recicladores e cinco encarregados, totalizando 355 vagas, para atuarem durante os 38 dias do Maior São João do Mundo – edição 2025, que começa no dia 30 de maio e termina no dia 8 de junho.

Todos os 355 candidatos selecionados deverão comparecer a reuniões com os coordenadores de cada setor, a fim de receberem orientações e escalas de trabalho, divididas em turnos diurnos e noturnos.

Também foi liberada a lista de outros 100, para cadastro de reserva, na categoria auxiliares de serviços gerais; 10 fiscais de apoio; 10 recicladores e 2 de encarregados. Se houver alguma desistência ou exclusão de alguém por não preencher os requisitos do edital, este será substituído automaticamente pelo critério de classificação.

O titular da Sesuma, secretário Dorgival Vilar, revelou que “ esta iniciativa da Prefeitura, por orientação do prefeito Bruno Cunha Lima é uma oportunidade para que dezenas de pais e mães de famílias possam garantir uma renda temporária e reforçar a equipe para O Maior São João do Mundo ”, afirmou.

As inscrições foram realizadas gratuitamente no Sine Municipal no período de 20 a 24 de março. Todo o processo, seleção e contratação é acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho e Tribunal de Contas do Estado.

Aos prestadores de serviços aprovados e convocados serão atribuídas tarefas como varrição, catação de sacos plásticos, pinturas de meio-fio e higienização de áreas públicas; fiscais de apoio prestarão suporte a fiscalização de posturas, auxiliando na organização do comércio informal; recicladores farão a coleta, triagem, prensagem e destinação final adequada dos resíduos sólidos recicláveis e encarregados terão a responsabilidade de supervisionar e fiscalizar os serviços de coleta seletiva.

Os recicladores, além do salário, terão direito a um rateio de toda renda dos produtos vendidos. Ano passado chegou a quase R$ 2 mil, e a expectativa é de que este ano este valor seja bem maior.

Todos os trabalhadores contratados receberão fardamento completo, alimentação, transporte e EPIs, e ao final dos 38 dias trabalhados receberão um salário de R$ 2.230,00.

Veja a lista dos 355 aprovados que serão contratados imediatamente, além dos 122 classificados para o cadastro de reserva.

Confira Semanário Oficial (PDF)

Resultado de processo seletivo (PDF)

Resultado de processo seletivo (PDF)