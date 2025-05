Caixa abre vagas de estágio em 33 cidades da Paraíba com bolsas de até R$ 1.100

Estudantes do ensino médio, técnico e superior já podem se inscrever no processo seletivo de estágio da Caixa Econômica Federal em 33 municípios paraibanos.

As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.100, com direito a auxílio-transporte de R$ 130. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 5 de junho, pela internet.

As vagas para nível superior são para alunos a partir do 2º semestre, em cursos como Direito, Psicologia e Engenharia Civil. Também há oportunidades para o ensino médio e técnico, incluindo uma vaga em Segurança do Trabalho em João Pessoa.

*com informações do g1pb