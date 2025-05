MRV abre mais de 50 vagas na construção civil em João Pessoa e Cabedelo

A construtora MRV está com mais de 50 vagas abertas na construção civil para João Pessoa e Cabedelo.

As oportunidades são para funções como pedreiro(a), servente, carpinteiro(a), armador(a), pintor(a) e montador(a) de forma metálica, com inclusão de mulheres e pessoas com deficiência (PCDs).

Segundo Diogo Campos, gestor da MRV na Paraíba, o crescimento do setor e o início de novos empreendimentos impulsionaram a contratação de mão de obra local.

Os interessados podem se candidatar pelo site Recruta Simples ou enviar currículo para recrutamentone2pbrn@mrv.com.br.

O setor da construção civil vive um momento positivo no país, com crescimento de 4,3% do PIB em 2024, segundo a CBIC.

*com informações da TV Cabo Branco