O mês do trabalhador tem início com boas notícias em relação às vagas disponíveis no mercado de trabalho. O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) está ofertando, a partir desta segunda-feira (5), 568 vagas, distribuídas nas mais diversas funções.

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro.

A função de operador de telemarketing ativo é a que oferece maior número de vagas na lista deste início de maio, com 100 oportunidades. Para concorrer a uma delas não é necessária experiência na função, bastando ter conhecimentos básicos em informática e o Ensino Médio completo. Esta função é ideal para quem está em busca do primeiro emprego.

Outro cargo com uma boa quantidade de vagas ofertadas é o de servente de obras. São 60 oportunidades, sendo seis delas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). O restante exige experiência e Ensino Fundamental ou Médio completo.

Na lista do Sine-JP, também constam 37 oportunidades para o cargo de vendedor, 35 para operador de caixa e mais 35 vagas para pedreiro. A função de atendente de lanchonete dispõe de 30 vagas para pessoas com ou sem experiência, sendo algumas delas para quem está à procura do primeiro emprego. Outra função que oferta um bom número de vagas é a de repositor de mercadorias, com 30 oportunidades de trabalho.

Há também vagas para as funções de atendente de lojas, auxiliar de cozinha, balconista, manobrista, motorista de caminhão, carreteiro, motorista de ambulância, técnico em rede de telecomunicações, técnico em laboratório, entre outras.

As informações das vagas disponíveis e os requisitos para contratação podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/ servico/painel-da- empregabilidade/).

Serviço – O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.