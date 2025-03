Quer conseguir o primeiro estágio? Veja algumas dicas

Um momento importante na vida de um estudante universitário é o de participar de processos seletivos de estágios. Seja na área de humanas, exatas ou biológicas, no início ou no fim da graduação, para estagiar será preciso montar um currículo com experiências de trabalho, de estudos ou de vida, distribuir pelos sites de vagas e torcer para ser chamado para o processo.

Ao receber aquela mensagem tão aguardada pelos recrutadores, pode bater um frio na barriga e certa insegurança, principalmente se for a sua primeira entrevista de emprego na vida. Os recrutadores podem fazer perguntas sobre experiências que você ainda não teve na faculdade ou no mercado de trabalho, por exemplo, ou dar pouco tempo para fazer algum tipo de teste ou responder algumas perguntas. Como lidar com esse tipo de situação?

Primeiramente, mantenha a calma, porque você não está sozinho. A maioria dos candidatos a estágios (59%) se sente insegura para demonstrar habilidades em pouco tempo de entrevista, de acordo com o estudo Perfil do Estagiário Brasileiro 2024, realizado pela Companhia de Estágios com 6.000 estagiários e candidatos a vagas de estágio. Isso quer dizer que, se você estiver nervoso, o seu colega que está na mesma sala de espera também deve estar.

Veja a seguir algumas dicas sobre o que fazer (ou o que não fazer) na hora de se candidatar a uma vaga.

Não se atrase

Antes de mais nada, lembre-se de que você está prestes a ser encarado como um adulto pelo mundo do trabalho. Por isso, é bom não se atrasar para a entrevista, seja ela online ou presencial. “Por mais que as pessoas sejam flexíveis com horário, não ter problema chegar dez minutos atrasado, é importante se preparar”, aconselha Jéssica Gondim, especialista em recursos humanos e gerente de projetos na Companhia de Estágios.

“Se a entrevista for presencial, procure a rota no Google Maps e tente sair mais cedo, mesmo que seja preciso fazer hora em uma padaria, por exemplo, e se for online, teste o aplicativo de videochamada antes, deixe o celular ou um outro computador por perto como um plano B”, diz a especialista. “Se atrasar mostra descompromisso com o processo.”

Vista-se adequadamente

Outro fator importante dentro do mundo corporativo é se vestir adequadamente, mesmo se a entrevista for online. Não apareça na câmera sem camisa ou de pijama.

Escolha uma roupa que você usaria para um evento importante ou para fazer uma apresentação para um professor rigoroso na faculdade.

Apesar de o mundo ter mudado muito, e muitas empresas não exigirem roupas formais, a forma como você se veste também comunica traços da sua personalidade para os recrutadores. “Mesmo que os funcionários trabalhem de bermuda e chinelo, tem que ter bom senso no dia da entrevista”, comenta Gondim. “Não precisa perder seu estilo, a autenticidade é importante, e as pessoas estão mais abertas às diferenças, mas tem que dosar.”

Venda-se bem e demonstre interesse em aprender

Antes de ser estagiário, você é um estudante, então deve entrar em uma empresa onde possa aprender o máximo possível sobre a profissão que você escolheu. Ao invés de focar habilidades que você ainda não domina, deixe claro para o recrutador que você tem vontade de estar ali e absorver conhecimento.

“É o momento de você se vender”, diz Gondim. Fale sobre trabalhos da faculdade que renderam boas notas, projetos acadêmicos ou voluntários que te deram experiência e te ensinaram coisas importantes. “Use o tempo de forma positiva e sem criar um personagem”, diz a especialista.

Não seja egoísta em dinâmicas em grupo

Uma prática comum em processos seletivos de estágio é o de dinâmicas em grupo. Os recrutadores dividem os candidatos em grupo para executar alguma tarefa ou bolar alguma estratégia em um tipo de simulação do ambiente de trabalho.

Para os mais tímidos, além de desafiador, pode ser uma experiência desconfortável. Já os mais extrovertidos precisam tomar cuidado para não interromper ninguém.

“Alguns candidatos querem ser o centro das atenções, mas em uma dinâmica, o comportamento precisa ser diferente”, diz Gondim. Quem não sabe ouvir pode ser encarado como alguém que não sabe trabalhar em equipe e acaba perdendo pontos.

Tire suas dúvidas

Não fique com medo de perguntar sobre o salário e os benefícios que a empresa oferece. Para os recrutadores, essa não é uma postura mal vista. Para Gondim, a nova geração está mais seletiva e, às vezes, o pacote de benefícios é mais valorizado do que a bolsa-auxílio.

“Isso é positivo, mostra que os jovens são mais críticos e traz um aspecto de inteligência emocional”, diz a especialista. Perguntar é melhor do que se decepcionar mais tarde e acabar saindo da empresa antes do final do contrato.

Entre os benefícios mais oferecidos estão assistência médica, vale-transporte e vale-refeição, segundo o levantamento da Companhia de Estágios, mas os mais valorizados pelos candidatos são a flexibilidade de horários, home office, treinamentos e programas de mentoria para o desenvolvimento da carreira, além de curso de idiomas

Não desista no primeiro não

Vagas de estágio podem ser muito concorridas, mas, assim como o vestibular, pode ser uma questão de treino. A cada experiência, você pode melhorar sua desenvoltura e suas respostas nas entrevistas e dinâmicas, além do seu currículo.

*LETÍCIA NAÍSA/Folhapress