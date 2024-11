Divulgado resultado das provas objetivas do concurso do IPM de João Pessoa

O resultado final das provas objetivas do concurso público para o Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) foi divulgado nesta terça-feira (12).

São duas listas, uma da prova objetiva de ampla concorrência e outra da prova objetiva para pessoas com deficiência (PCD). Para conferir, basta clicar no link https://idecan.selecao.net.br/informacoes/56/.

O certame visa o preenchimento das 25 vagas ofertadas para contratação imediata e cadastro de reservas nos níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.827,79 a R$ 3.021,06.

A partir de agora, os candidatos devem ficar atentos às datas das próximas etapas do concurso, que irão ocorrer no mês de dezembro.

No dia 10, acontece a publicação do resultado definitivo da prova de títulos e do edital de convocação para a avaliação biopsicossocial; no dia 15, será a realização da avaliação biopsicossocial; no dia 18, a publicação do resultado preliminar da avaliação biopsicossocial; entre os dias 19 e 20, são os prazos para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e, no dia 30, será feita a publicação do resultado definitivo da avaliação biopsicossocial.

Somente serão convocados para a prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, os candidatos para cargo de nível superior aprovados na prova objetiva, até dez vezes o número de vagas, cujo limite será considerado, também, para as vagas para deficientes. Com relação ao resultado final, a previsão é para o dia 3 de janeiro.

A banca organizadora do concurso é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Mais informações podem ser consultadas no edital https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/756/concursos/56/anexos/VhvCsAMPSusPMlTSA1ob215Vf9T5V6NPPLKTYQNS.pdf

Validade – O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual prazo, a critério Instituto de Previdência do Município de João Pessoa.

Serviço – O IPM é a autarquia responsável por gerir a previdência do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de João Pessoa. Atualmente, contabiliza 6.306 aposentados e 1.588 pensionistas.

O órgão está localizado à Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, n°166, Centro. Mais informações pelo telefone 3213-4647 ou WhatsApp 3222-1005.