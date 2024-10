Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (Cendac) está com inscrições abertas para diversos cursos profissionalizantes na Paraíba. Ao todo, são cerca de 300 vagas oferecidas nas cidades de João Pessoa, Mari, Santa Rita e Pombal.

Na capital, as vagas são para os cursos de Atendente de Farmácia, Maquiagem Básica, Manicure e Pedicure. As inscrições estão sendo realizadas na sede do Cendac. Também em João Pessoa, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Caixas Decorativas e Design de Sobrancelhas, e as inscrições devem ser feitas no Espaço Florescer, no Jardim Veneza. No bairro do Rangel, no Centro Social Urbano (CSU), estão sendo feitas inscrições para o curso de Manicure e Pedicure.

Em Santa Rita, as inscrições são para o curso de Design de Sobrancelhas, e ocorrem no galpão Ana Ricardina. Em Mari, as vagas estão abertas para o curso de Manicure e Pedicure, no assentamento Zumbi dos Palmares, zona rural do município, e em Pombal, os cursos ofertados pelo Cendac são Atendente de Farmácia e Maquiagem Básica, e as aulas serão realizadas na Casa da Economia Solidária, sede do Cendac, naquele município, e na Ong Ser Humano, onde serão realizados os cursos de Manicure e Pedicure e Design de Sobrancelhas.

Para se inscrever, os interessados devem levar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. A carga horária dos cursos varia entre 60h e 80h. Não é paga nenhuma taxa para se inscrever. Cada curso oferece 25 vagas. Mais informações, podem ser obtidas através do telefone: 98839-1150.

A realização desses cursos faz parte de um convênio entre o Cendac e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba.

Serviço

João Pessoa:

Cursos Atendente de Farmácia, Maquiagem Básica e Manicure e Pedicure

Inscrições e aulas na sede do Cendac – Av. João Machado, 1094 – Jaguaribe

Cursos Caixas Decorativas e Design de Sobrancelhas – Inscrições e aulas no Espaço Florescer –Jardim Veneza

Curso Manicure e Pedicure – Inscrições e aulas – Centro Comunitário Urbano – Rua Bom Jesus, s/n- Rangel

Santa Rita:

Curso Design de Sobrancelhas

Inscrições e aulas – Galpão Cultural Ana Ricardina – Rua vereador Amilton Weliton, s/n – Marcos Moura

Mari:

Curso Manicure e Pedicure – assentamento Zumbi dos Palmares – zona rural

Pombal:

Atendente de Farmácia e Maquiagem Básica

Inscrições e aulas – Casa da Economia Solidária (Sede do Cendac) – rua Francisco Bezerra, 638

Manicure e Pedicure e Design de Sobrancelhas

Inscrições e aulas – Ong Ser Humano – Rua Manoel Ferreira Calado, 119 – Bairro Nova Vida II.