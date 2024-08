Prefeitura de João Pessoa inicia inscrição para concurso de agente comunitário de saúde

Começam nesta segunda-feira (12) as inscrições para o concurso público de agentes comunitários de saúde (ACS) e de agentes de combate às endemias (ACE) da Prefeitura de João Pessoa.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o link no site da realizadora, www.idecan.org.br, a partir das 14h, preencher o requerimento de inscrição e enviá-lo de acordo com as respectivas instruções.

O pagamento do valor da taxa, R$ 100, poderá ser efetuado até o primeiro dia útil subsequente ao último dia de inscrição, que só terá validade após a confirmação do pagamento pela rede bancária. As inscrições se encerram às 23h59 do dia 16 de setembro.

Estão sendo ofertadas 432 vagas e salários de R$ 2.424,00. O certame será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Confira o edital completo no link https://www.joaopessoa.pb.gov. br/wp-content/uploads/2024/08/ 2024_Diario_585_06-08.pdf

Cargos – Para o cargo de agente comunitário de saúde são 282 vagas, sendo 14 para PCD e 268 para ampla concorrência. Os pré-requisitos são o nível médio e que os candidatos residam na área de atendimento. Estes profissionais atuarão em atividades de prevenção a doenças e promoção à saúde, mediante ações domiciliares ou comunitária, individuais ou coletivas.

Já no cargo de agente de combate às endemias são 150 vagas, sendo oito PCD e 142 ampla concorrência. O nível de escolaridade também é o médio e a atuação é no desenvolvimento de atividades relacionadas ao controle e erradicação de endemias e zoonoses e participar de ações de educação em saúde, entre outras.

Provas – As provas objetivas, com 50 questões, acontecerão no dia 1º de dezembro, das 8h às 12h para o cargo de agente de combate às endemias e das 15h às 19h para o cargo de agente comunitário de saúde.

