Prefeitura da Paraíba oferece mais de 160 vagas em concurso público

A Prefeitura de Princesa Izabel (PB) realiza um novo concurso público visando o preenchimento de 163 vagas destinadas à contratação de profissionais, para atuarem em diferentes cargos.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais (23 vagas); Agente Administrativo (6 vagas); Agente Comunitário de Saúde (2 vagas); Agente de Fiscalização de Trânsito e Transportes (5 vagas); Assistente Social (2 vagas); Condutor Socorrista do Samu (2 vagas); Cozinheiro (9 vagas); Enfermeiro (5 vagas); Fiscal de Tributos (2 vagas).

Mais: Fisioterapeuta (3 vagas); Fonoaudiólogo (5 vagas); Motorista (15 vagas); Nutricionista (5 vagas); Professor Fundamental I (30 vagas); Professor Fundamental II – Artes (2 vagas); Professor Fundamental II – Brailista (2 vagas); Professor Fundamental II – Ciências (2 vagas); Professor Fundamental II – Educação Física (2 vagas); Professor Fundamental II.

Ainda mais: Geografia (1 vagas); Professor Fundamental II – Interprete de Libras (2 vagas); Professor Fudamental II- Matemática (1 vagas); Professor Fundamental II – Português (2 vagas); Psicopedagogo (3 vagas); Recepcionista (14 vagas); Técnico em Enfermagem (5 vagas); Técnico em Farmácia (3 vagas); Técnico em Saúde Bucal (2 vagas); Terapeuta Ocupacional (8 vagas).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das chances ofertadas é necessário que o candidato tenha escolaridade em nível fundamental, médio, técnico ou superior, na respectiva área da vaga pleiteada.

Ao serem contratados, os profissionais devem exercer funções em jornadas de 30 a 40 horas semanais, referente à remuneração mensal no valor de R$ 1.450,00 a R$ 4.297,61.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever no período de 15 de julho de 2024 a 16 de agosto de 2024, por meio do site da Facet Concursos. Será cobrada taxa de participação nos valores de R$ 85,00 a R$ 115,00.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova escrita que será realizada no dia 13 de outubro de 2024, prova prática e prova de títulos.

A avaliação escrita contará com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e gerais.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em nosso site.

