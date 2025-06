Irã x Israel: conflito se intensifica e ameaça estabilidade global; entenda

O ataque de Israel ao Irã reacendeu a tensão no Oriente Médio e colocou o mundo em estado de alerta. O alvo da ofensiva foi estratégico: lideranças militares de alto escalão e estruturas do programa nuclear iraniano. Para o especialista em Relações Internacionais, Dr. Augusto Wagner, o momento é crítico e pode ter repercussões devastadoras.

“O que nós temos é uma escalada de um conflito antigo que agora ganha contornos muito piores”, afirmou.

Segundo ele, a resposta iraniana é praticamente inevitável. Israel, por sua vez, já fechou seu espaço aéreo e está em alerta máximo diante da possibilidade de um contra-ataque com mísseis.

“O ataque de Israel não foi apenas contra alvos militares, mas também contra o programa nuclear do Irã. Isso obriga uma retaliação. Israel sabe disso e se prepara para uma resposta pesada em seu território”, destacou o especialista.

Ataque calculado

Dr. Augusto Wagner explica que a operação foi pensada em duas etapas: primeiro, Israel atacou e destruiu parte das defesas antiaéreas do Irã, abrindo caminho para a ofensiva com mísseis e precisão.

“O tempo da operação foi colocado de forma muito precisa. Israel minou as defesas aéreas iranianas antes, o que tornou possível atacar com força e destruir boa parte da capacidade militar do país”, pontuou.

Isso, segundo ele, coloca o Irã diante de um dilema perigoso.

“Ou o Irã retalia e tenta manter sua legitimidade interna, ou mergulha numa crise ainda mais grave, após sofrer uma espécie de decapitação militar”, explicou.

Brasileiros na zona de guerra

Com o espaço aéreo israelense fechado, cresce a preocupação com os brasileiros que estão no país. Para o especialista, a única solução viável no momento passa pela diplomacia.

“Estamos falando de uma zona de guerra. O espaço aéreo está restrito à aviação militar. A única alternativa é o governo brasileiro articular, via diplomacia, um voo humanitário direto com a chancelaria israelense”, disse.

No entanto, Wagner lembra que o contexto diplomático atual entre Brasil e Israel é delicado.

“A relação político-diplomática entre os dois países não vai bem. Por isso, a atuação do Congresso Nacional, especialmente de figuras como o deputado Hugo Motta, pode ser essencial para abrir esse canal”, destacou.

Crise global

Os desdobramentos não devem se limitar à região. O Irã pode responder em áreas onde exerce influência direta, afetando a exportação de petróleo e rotas comerciais estratégicas.

“Essa crise tem potencial de afetar o fluxo global de petróleo e importantes rotas de commodities. Isso impacta diretamente a segurança energética e econômica do mundo”, afirmou.

E mais: o especialista alerta para uma possível nova onda de violência.

“Há risco de uma escalada de ataques terroristas no Ocidente e efeitos econômicos em cascata. O mundo está diante de uma instabilidade profunda e real”, avaliou Wagner.