Assuntos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

Israel ataca instalações nucleares do Irã, Lula pede que STF suspenda ações de segurados do INSS e outras notícias desta sexta-feira (13).

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel bombardeia Irã, mira instalações nucleares e mata chefe das Forças Armadas. ‘Com a ajuda de Deus, conseguiremos muito mais’, diz Netanyahu; Irã lança drones contra o território israelense.

GOVERNO LULA

Lula é visto como pior que Bolsonaro em inflação e segurança. Presidente empata em itens caros a seu discurso, como ambiente e saúde, e vai algo melhor em habitação, geração de emprego e educação.

ECONOMIA

Governo prevê arrecadar R$ 10,5 bi em 2025 e R$ 20,9 bi em 2026 com MP que aumenta impostos. Cobrança de tributo sobre aplicações financeiras renderia R$ 2,6 bilhões no ano que vem; medida enfrenta resistências.

CONGRESSO NACIONAL

Motta mantém pressão sobre governo e decide pautar urgência para suspender decreto do IOF. Presidente da Câmara tomou decisão após apoio de partidos da base aliada, como PP e Republicanos.

BETS NO BRASIL

CPI das Bets rejeita indiciar Virginia Fonseca, Deolane e mais 14. Relatório foi rejeitado por 4 votos a 3, em uma sessão esvaziada, dominada por trocas de acusações.

ESTADOS UNIDOS

Senador da Califórnia é algemado em entrevista coletiva do governo Trump sobre imigração. Ele fazia pergunta à secretária de Segurança Interna sobre protestos no estado quando foi empurrado para fora da sala.

ECONOMIA

JBS avalia plano para leilão de megaterminal no porto de Santos em meio a queixas de armadores. Maior certame portuário do país deve acontecer até o final de 2025, e disputa causa polêmica entre possíveis participantes.

MATO GROSSO DO SUL

Aluno de escola de elite de SP morre afogado durante excursão em Bonito (MS). Soma Ishii participava de trilha com grupo escolar quando desapareceu durante banho em cachoeira; The British College of Brazil diz lamentar a morte.

ANIMAIS

Ao menos 14 onças são vistas em áreas urbanas do país neste ano. Aumento das cidades e projetos de reflorestamento ajudam a explicar por que essas feras são cada vez mais avistadas.

