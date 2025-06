Presidente do TCU renova preocupação com as renúncias fiscais

Durante a apreciação das contas do governo federal relativas ao ano de 2024, nesta quarta-feira, no Tribunal de Contas da União, o ministro e presidente da Corte, paraibano Vital do Rêgo Filho, renovou o seu alerta e a sua preocupação com relação à escalada bilionária das renúncias fiscais, que deverão passar este ano dos R$ 800 bilhões.

Vital recordou que no passado já havia feito similar pronunciamento sobre esse tema, como também acerca do crescimento incessante dos gastos previdenciários, sem novas fontes de receita, mas pelo visto tudo segue sem qualquer ação consequente.

Veja um trecho de suas declarações.

vídeo: instagram vrfilho