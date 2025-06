Câmara debate curso para enfrentamento do racismo estrutural

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (10), um debate sobre o lançamento do curso “Educar para Reparar: Orçamento Público e Educação Antirracista”, que busca enfrentar o racismo estrutural e fortalecer a justiça orçamentária na educação.

A audiência pública atende a pedido da deputada Daiana Santos (PCdoB-RS). O debate será interativo e está marcado para as 16 horas, em local a ser definido.

Veja quem foi convidado e envie suas perguntas

O curso é uma iniciativa da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em parceria com a União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro), e conta com o apoio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação.

Seu objetivo é formar agentes públicos, educadores, ativistas e lideranças comunitárias para a atuação crítica e transformadora na elaboração e fiscalização de orçamentos públicos voltados à promoção da equidade racial na educação. O curso, que teve início em maio, é gratuito, com aulas online, e encontros presenciais em cinco cidades brasileiras: Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Porto Seguro e Salvador.

“A proposta formativa baseia-se na pedagogia popular, na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e responde à histórica exclusão da população negra das políticas públicas estruturantes no Brasil”, explica Daiana Santos. “Além disso, sua primeira etapa teve início no estado do Rio Grande do Sul, marcado recentemente por uma tragédia climática que afetou majoritariamente a população negra e periférica”, acrescenta.

A deputada ressalta que é fundamental a comissão lançar o curso oficialmente para dialogar com os idealizadores e reconhecer a experiência como uma referência para futuras políticas públicas.