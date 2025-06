Presidente do TCU: renúncias fiscais comprometem políticas públicas

O ministro Vital do Rêgo Filho, presidente do Tribunal de Contas da União, observou em entrevista que “essa temática do custo Brasil” é algo que provoca, “que dá um prejuízo ao Brasil de R$ 1 trilhão e 700 bilhões por ano”.

“Há um trabalho que o TCU vem desenvolvendo para tentar minimizar com a desburocratização, com a rapidez na obtenção das certificações, com a diminuição da carga tributária. Isso tudo compõe um custo Brasil que é uma entrave para o crescimento do país”, ponderou Vital.

Ainda Vital: “Isso é um problema que mexe muito com a política. Hoje, o sistema democrático brasileiro é mais parlamentarista do que presidencialista. Durante os últimos 12 anos, o Congresso Nacional ampliou os seus espaços dentro do orçamento. Isso faz com que nós tenhamos um aumento de, por exemplo, de renúncias fiscais. Hoje o Brasil perde – eu entendo que perde porque eu já provei que essas renúncias fiscais não impactam socialmente nem economicamente o país – R$ 600 bilhões por ano em renúncia fiscal”.

O ministro salientou que “17 setores da economia brasileira recebem de benefícios R$ 600 bilhões por ano. Então o orçamento fica muito menor e você tem um poder discricionário do governo cada vez mais minguado. E as políticas públicas perdem muito com isso. O crescimento do Congresso, mais o excesso de renúncia fiscal e menos gastos do governo com políticas públicas muitas dá no que está aí”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

