Giro Brasil: assuntos que repercutem pelo país neste domingo

Bets aparecem mais do que bola no Campeonato Brasileiro, pré-candidato à Presidência da Colômbia sofre atentado e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (8).

Esporte

Torcedor tem mais chance de ver bets do que a bola rolando no Campeonato Brasileiro. Análise da Folha identifica que 70% da transmissão dos jogos exibe alguma propaganda de aposta.

Mundo

Pré-candidato à Presidência da Colômbia é baleado durante evento em Bogotá. Miguel Uribe, 39, fazia um discurso quando foi atingido por disparos; suspeito detido tem 15 anos, diz imprensa local.

Política

Dramaturgia judicial no julgamento do mensalão gerou custo político ao STF. Caso, que completa 20 anos, rendeu popularidade e prestígio de início à corte, mas vícios também passaram a ser conhecidos.

Política

Bolsonaro no banco dos réus expõe presidente que esgarçou limites do cargo e da democracia. Acusado pela PGR por trama golpista, ex-presidente acumulou ameaças antidemocráticas às claras, mas não viu freio durante seu governo.

Saúde

Há 5 anos, consórcio deu transparência aos dados da pandemia. Parceria de veículos foi reação à dificuldade de acesso às informações sobre a Covid imposta pelo governo Bolsonaro.

Cotidiano

Descontente, Tarcísio define saída antecipada de Derrite do governo. Secretário de Segurança Pública deverá deixar o cargo até dezembro e retornar ao Congresso; titular da Administração Penitenciária é mais cotado para assumir.

Mercado

STF abre caminho, e empresas pulam instâncias e vão direto à corte contra decisões trabalhistas. Tribunal aceita 38% das reclamações na área, contra 28% nas ações em geral.

Mercado

Ferrovia Norte-Sul é alvo de centenas de invasões e interferências em seu traçado. Levantamento de dados fundiários realizado entre janeiro e maio deste ano revela 73 invasões de áreas públicas no entorno da principal ferrovia do país, além de 541 interferências irregulares.

Ilustrada

‘Racismo estampado na sociedade’, diz Oruam após Osklen excluir sua foto. Rapper de 24 anos afirma ter sido vítima de preconceito após marca apagar imagem de editorial no qual usava peças da grife.

Ciência

Camundongo geneticamente macho desenvolve ovários devido à deficiência de ferro. Ainda não está claro se a possibilidade se aplica a outros mamíferos, como o ser humano

Celebridades

Padre Fábio de Melo receberá R$ 600 mil em dois shows; gerente demitido cita problema financeiro. Jair Aguiar afirma que saúde mental abalada o impossibilita de procurar emprego e que fase financeira sem trabalho é crítica.

