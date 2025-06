Alckmin propõe crescimento com foco em sustentabilidade, inovação e responsabilidade fiscal

Durante o evento “Diálogo sobre a Competitividade” na Fiepb, em Campina Grande, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou as principais diretrizes do governo federal para fortalecer a indústria brasileira e garantir o equilíbrio das contas públicas.

Em suas declarações, ele enfatizou a importância de políticas voltadas para uma indústria mais sustentável, inovadora e competitiva, além de defender o rigor fiscal como ferramenta essencial para o crescimento econômico.

Segundo Alckmin, o governo está comprometido com o fortalecimento da indústria nacional por meio de quatro eixos principais: inovação, sustentabilidade, competitividade e exportação. “A ideia é construir uma indústria mais verde, mais sustentável, com uso de energia renovável, que gere menor pegada de carbono, reduza riscos, agregue valor e atraia investimentos”, afirmou. Ele mencionou ainda o papel da inteligência artificial e da eficiência energética como fatores estratégicos para a modernização do setor industrial.

Um dos exemplos citados por Alckmin foi o primeiro leilão de armazenamento de energia, previsto para ocorrer nas próximas semanas. A medida busca dar suporte à produção de energia solar e eólica, que, segundo ele, precisam de soluções eficazes para garantir o fornecimento mesmo quando o sol ou o vento não estiverem disponíveis. “A solar e a eólica hoje têm sobra, mas falta armazenamento. Esse leilão será um passo importante”, explicou.

Sobre a polêmica em torno do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que tem gerado críticas de empresários, Alckmin reconheceu os questionamentos, mas reforçou a necessidade de manter o compromisso com o arcabouço fiscal. “Não pode haver déficit. Precisamos garantir o equilíbrio entre receita e despesa. Isso é essencial”, disse, elogiando estados que mantêm uma gestão fiscal responsável.

Alckmin também destacou a importância do programa “Brasil Mais Produtivo”, que oferece apoio técnico a pequenas e médias empresas para melhorar sua competitividade e eficiência. Com o apoio de instituições como o Senai e o Sebrae, o programa oferece consultorias para que os empresários reduzam custos, ganhem produtividade e escalem seus negócios. “Queremos que a pequena cresça, que a média vire grande. Esse é o caminho para o desenvolvimento”, afirmou.

Ao finalizar, o vice-presidente reforçou a relevância das pequenas empresas para a economia nacional. “A pequena empresa é essencial para a maioria da sociedade brasileira. A gente tem que mudar, tem que apoiar quem gera emprego, renda e inovação”, concluiu Alckmin, sinalizando que esse será um dos focos centrais de sua atuação à frente da pasta.