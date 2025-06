Saiba os assuntos que repercutem pelo Brasil nesta quinta-feira

Pesquisa mostra Lula empatado com adversários no 2º turno, Zema diz que ditadura militar é ‘questão de interpretação’, Moraes determina prisão de Zambelli e outras notícias para começar esta quinta-feira (5).

PESQUISA ELEITORAL

Quaest: Lula empata com Tarcísio, Ratinho Jr., Michelle e Eduardo Leite em 2º turno para 2026. Presidente perdeu vantagem em simulações e enfrenta rejeição elevada, segundo levantamento.

DIREITOS HUMANOS

Zema ignora história e desrespeita vítimas ao relativizar ditadura, dizem comissões e entidade. Em entrevista à Folha de S.Paulo, governador de Minas Gerais disse que existência da ditadura militar é ‘questão de interpretação’.

STF

Moraes determina prisão de Zambelli, bloqueio de bens e inclusão em lista da Interpol. Ministro do STF diz que intuito criminoso permanece ativo e reiterado, e deputada afirma que vai denunciar ‘abuso’ em fóruns internacionais.

ECONOMIA

Governo tem R$ 28,9 bi em dividendos retidos, e lideranças pressionam por uso como alternativa ao IOF. Hugo Motta vem afirmando que o aumento de dividendos do BNDES é uma possibilidade que está na mesa.

MARCO CIVIL DA INTERNET

Mendonça diz em julgamento do Marco Civil que desconfiar da Justiça Eleitoral ou de Deus é direito. STF retomou nesta quarta julgamento que trata de responsabilização de plataformas por conteúdos questionados.

COP30

Brasil quer liderar agenda ambiental internacional na COP30, mas corre risco de retrocessos em casa. Sinais trocados entre a postura do país no exterior e a ação interna ameaçam imagem do anfitrião da conferência climática.

FORÇAS ARMADAS

Marinha expulsa primeiro militar envolvido em atos golpistas do 8 de Janeiro. Suboficial Marco Antônio Braga Caldas foi expulso por decisão do Conselho de Disciplina.

MUNDO

Trump proíbe entrada de estrangeiros de 12 países nos Estados Unidos. Decreto assinado por presidente cita segurança nacional e diz que países citados ‘apresentam alto risco aos EUA’.

GUERRA DA UCRÂNIA

Trump diz que Putin vai revidar ataque; EUA temem risco nuclear. Secretário de Defesa evita reunião de apoio a Kiev; Otan defende gastos para manter aliança unida.

CÂMARA DOS VEREADORES

Relator recusa denúncia contra vereadora de SP que disse incomodar por ser ‘branca, bonita e rica’. Para Marcelo Messias (MDB), a colega Cris Monteiro (Novo) não quis promover discriminação; colegiado vota parecer nesta quinta (5).

TELEVISÃO

Marisa Orth lembra a curta passagem na apresentação BBB: ‘Meu maior fracasso’. Atriz comenta erro durante formação do primeiro paredão e o desconforto com realities de confinamento: ‘Tive vontade de libertar os participantes’.

*Folhapress