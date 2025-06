Presidente do TCU cita a LRF como um “divisor de águas”

O Tribunal de Contas da União (TCU) e o Instituto MaisProgresso.org iniciaram as celebrações alusivas aos 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), um dos marcos atemporais da gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

“A lei (LRF) representou um divisor de águas, transformando profundamente a gestão das finanças públicas brasileiras. O TCU, desde o início, desempenhou papel central para garantir que os avanços não ficassem apenas no papel. Com fiscalizações incisivas, alertas preventivos e pareceres técnicos decisivos, contribuímos para consolidar uma nova cultura fiscal no país”, ressaltou o ministro Vital do Rêgo Filho, presidente do TCU.

