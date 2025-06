Líder soviético conversa com o papa Leão XIV pela primeira vez

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com o papa Leão 14 nesta quarta-feira (4), a primeira vez que os líderes se falaram desde a eleição do novo pontífice dia 8 de maio. Segundo o Kremlin, Putin e Leão conversaram sobre a guerra da Ucrânia.

“Durante a troca de opiniões sobre a situação na Ucrânia, o presidente Putin reiterou seu interesse em atingir a paz por meio da diplomacia e da política, e enfatizou que uma resolução definitiva, justa e ampla da crise requer a eliminação de suas causas”, disse Moscou em nota. O Vaticano ainda não se pronunciou sobre a conversa. Quando o americano Robert Prevost foi eleito pelo conclave e se tornou o novo papa Leão 14, Putin parabenizou o pontífice, dizendo que esperava “diálogo construtivo com base em valores cristãos”. A Rússia é o país com o maior número de cristãos ortodoxos do mundo.

No último dia 18, Leão se reuniu pessoalmente com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, após a missa inaugural do papa. Na ocasião, Zelenski agradeceu ao Vaticano “por sua disposição em servir como plataforma de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia. Estamos prontos para o diálogo”.

Desde que foi eleito, o papa citou diversas vezes a Guerra na Ucrânia, com apelos para uma paz justa e duradoura, e colocou o Vaticano à disposição para a mediação entre Kiev e Moscou.

