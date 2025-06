Giro Brasil: fatos que repercutem nesta quarta-feira pelo Brasil

Trump dobra taxas sobre aço e alumínio, Haddad diz que governo precisa aprovar ajuste para rever alta do IOF, Zambelli deixa o país após ser condenada e outras notícias para começar esta quarta-feira (4).

GUERRA COMERCIAL

EUA dobram tarifas sobre aço e alumínio para 50%; Brasil será afetado. Governo americano alega que o aumento das taxas é necessário para a saúde das indústrias do país.

GOVERNO TRUMP

Estou sem chão, diz pai de estudante brasileiro de 18 anos detido nos EUA

João Paulo Gomes Pereira afirma que não sai de casa desde que o filho foi capturado por agentes de imigração e que família quer permanecer no país, apesar do clima de insegurança

GOVERNO LULA

Haddad diz que precisa de aprovação de líderes do Congresso e adia anúncio de medidas para compensar IOF. Executivo deve apresentar novas propostas a lideranças políticas em reunião no domingo (8).

POLÍTICA

PGR pede prisão preventiva, bloqueio de bens e inclusão de Zambelli em lista da Interpol. Deputada anunciou ter deixado o Brasil após condenação no STF.

JUSTIÇA

Ministro do TSE torna Luciano Hang e mais dois inelegíveis até 2028. André Ramos Tavares entendeu que houve abuso de poder econômico em ato realizado em Santa Rosa (RS) nas eleições de 2020 que contou com a participação do empresário.

MERCADO DE TRABALHO

Inteligência artificial deve impactar 31,3 milhões de empregos no Brasil e afetar 13 profissões. Estudo da OIT aponta mudanças que tecnologias como ChatGPT trarão ao mercado de trabalho em todo o mundo.

COREIA DO SUL

Opositor Lee Jae-myung é eleito novo presidente da Coreia do Sul. Após vitória, político disse que vai buscar diálogo com Coreia do Norte; ‘farei meu melhor e não decepcionarei expectativas’.

EUROPA

Portugal virou prisão a céu aberto, e pessoas estão em pânico, diz líder de associação de imigrantes. Governo notificará quase 34 mil estrangeiros, dos quais 5.000 são brasileiros, para que deixem o país europeu.

SÃO PAULO

Gestão Nunes quer que responsáveis por escolas privatizadas contratem professores. Prefeitura anunciou que três novas unidades, ainda em construção, serão geridas por entidade sem fins lucrativos; proposta estudada é chamada de porteira fechada.

SÃO PAULO

Adolescente de 17 anos morre na Grande São Paulo após comer bolo que recebeu junto com bilhete anônimo. Segundo a polícia, jovem da mesma idade confessou ter envenenado o doce com arsênico; Ana Luiza de Oliveira Neves morreu no domingo (1°).

RIO DE JANEIRO

MC Poze é solto com festa de fãs e familiares na porta de presídio no Rio. Polícia usa balas de borracha e dispersa tumulto com MC Oruam, filho de Marcinho VP, que estava no local.

*Folhapress