Resumo: saiba os fatos que repercutem hoje pelo Brasil

Centrão pressiona Motta a romper acordo com PT, Moraes marca data de interrogatório de Bolsonaro, preço da gasolina nas refinarias tem redução de 5,6% e outras notícias para começar esta terça-feira (3).

CONGRESSO NACIONAL

Centrão pressiona Motta a romper acordo com PT para ter controle de emendas. Grupo quer evitar deputado governista na relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

STF

Moraes marca interrogatórios de Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista. Relator encerrou audiências com testemunhas nesta segunda (2) no chamado núcleo central da tentativa de golpe.

ECONOMIA

Petrobras reduz em 5,6% o preço da gasolina nas refinarias. Foi o primeiro corte desde julho de 2024; estatal espera redução de R$ 0,12 por litro para os consumidores.

ALIMENTAÇÃO

Ministério Público investiga Cacau Show por suspeita de más condições de trabalho. Denúncia foi apresentada por associação de franqueados; empresa diz que apura casos desse tipo com rigor.

AMAZONAS

Indígenas sem aula de ensino médio e sem professores passam de ano no AM. Tenharins, no sul do estado, e lideranças do Vale do Javari relatam ainda situação precária, com estruturas sob árvore; governo do AM não responde, e MEC diz apoiar escolas.

GOVERNO TRUMP

Visita de chefe militar dos EUA ao Brasil teve mal-estar e jantar esvaziado. Almirante Alvin Holsey cumpriu primeira agenda no país após assumir Comando Sul das Forças Armadas americanas.

RIO DE JANEIRO

Polícia do Rio encontra em SP jornalista britânica que estava desaparecida. Charlotte Alice Peet, 32, afirmou que não quer mais contato com a família, segundo a polícia.

TRANSPORTE PÚBLICO

Morre homem que ateou fogo ao próprio corpo no Metrô de SP. Idoso bebeu o mesmo líquido inflamável que usou para provocar as chamas; ele estava na plataforma na estação São Bento na linha 1-azul.

JONATHAN JOSS GONZALES (1965 – 2025)

Morre Jonathan Joss, ator de ‘Parks & Recreation’, vítima de ataque homofóbico a tiros. Segundo o marido, artista foi morto aos 59 quando visitava o terreno de sua antiga casa e foi atacado por homem armado.

ALIMENTAÇÃO

Anvisa proíbe venda de marcas de café fake e manda recolher produtos. Produtos das marcas Melissa, Oficial e Pingo Preto continham toxina, segundo agência reguladora.

*Folhapress