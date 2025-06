Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

Folha de S.Paulo

Governo estuda usar R$ 35 bilhões do petróleo para compensar IOF

O Estado de S. Paulo

Grandes empresas veem risco em projeto de lei que facilita licenças ambientais

Valor Econômico (SP)

Empresas buscam opções a aumento de capital

O Globo (RJ)

Governo busca receitas para cobrir alta do IOF, e Haddad fala em ajustes ‘estruturantes’

O Dia (RJ)

EMPREGOS E ESTÁGIOS

Junho começa com mais de 3,6 mil oportunidades no Rio

Correio Braziliense

UnB sobe em ranking mundial, mas Brasil perde posições

Estado de Minas

Uma nova saída para um velho problema

Zero Hora (RS)

Petrobras reduz preço do litro da gasolina em R$ 0,17 para as distribuidoras

Diário de Pernambuco

Petrobras reduz preços da gasolina a partir de hoje

Jornal do Commercio (PE)

Estatais registram pior déficit em um primeiro quadrimestre

A Tarde (BA)

Falta de regulamentação expõe entregadores por aplicativo a agressões

Diário do Nordeste (CE)

Membros do Comando Vermelho são presos